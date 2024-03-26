الجحيم ينتظره .. مفاجأة "غير سارة" قد تصدم مبابي بمواجهة فرنسا وتشيلي!

العداوة تلقي بظلالها

يستعد المنتخب الفرنسي لخوض مواجهة ودية جديدة أمام نظيره التشيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك على ملعب ستاد فيلودروم معقل نادي مارسيليا.

المباراة تسود عليها الأجواء الودية، ولكن الوضع قد يكون مختلفًا بالنسبة لكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وذلك بسبب الهتافات المعادية التي تعرض لها أكثر من مرة بهذا الملعب.

مبابي سبق أن قال في مؤتمر صحفي بخصوص اللعب على هذا الملعب:"إذا لم يتم إطلاق صافرات الاستهجان ضدي، فسوف أكون في مفاجأة سارة، أعلم جيدًا أنني لست في منطقة محتلة هناك، لكن ليس لدي أي مشكلة مع ذلك".

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وأضاف:"أنا لا أعتبر الأمر شخصيًا، أتفهم الأمر، سأظل لاعبًا لباريس سان جيرمان، ولا أتوقع أن يتم بسط السجادة الحمراء لي، إنهم يعرفون جيدًا أن هذا لن يحدث".

جدير بالذكر أن هناك عداوة تاريخية بين باريس ومارسيليا على مدار السنوات الطويلة الماضية، وهو السبب الرئيسي وراء الهتافات التي تعرض لها مبابي والعديد من اللاعبين الآخرين.