الجابر يهنيء الهلال على فوزه أمام السد ويبعث برسالة للشلهوب

سامي الجابر أسطورة الهلال السعودي يبعث بالتهنئة للهلال عقب الفوز على السد القطري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

وجه النجم السعودي سامي الجابر أسطورة الهلال السعودي بالتهنئة لفريقه بعد الفوز الذي حققه على نظيره السد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

جاء هذا في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وأكد خلالها على استحقاق الفريق للفوز.

وكتب الجابر في رسالته للفريق عقب نهاية اللقاء: "ألف مبروك للجمهور السعودي وللمدرج الهلال الفخم".

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وأضاف في تغريدة آخرى رسالة للشلهوب نجم الهلال وكتب: "يا زينك، الشلهوب على الدكة لا يسخن استعدادًا للمشاركة، يبقى على الدكة يقرأ الخصم ليحضر ويكتب مجد الهلال".

وكان الهلال قد حقق الفوز على نظيره السد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد مساء الأمس في قطر بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن الصاعد من تلك المواجهة سيواجه الفائز من كل من أوراوا ريدز و جوانجزو إيفرجراند في نهائي البطولة.