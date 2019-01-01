الجابر: الهلال يستطيع تحقيق إنجاز في مونديال الأندية

سامي الجابر يتحدث عن صعود الهلال إلى مونديال الأندية

تحدث سامي الجابر لاعب ومدرب الهلال السابق، عن تأهل الزعيم إلى كأس العالم للأندية، ومشاركته الصعبة مع الفرق المتأهلة للبطولة التي ستقام في اليابان.

الهلال حقق لقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد، وإيابًا بهدفين نظيفين، ليعود إلى عرش القارة الآسيوية.

غاب اللقب الآسيوي عن الهلال منذ موسم 1999- 2000، أي 19 عامًا، ليظهر زعيمًا لآسيا مرة أخرى بعد موسم أكثر من رائع محليًا وآسيويًا.

وقال الجابر في تصريحات تلفزيونية: "فريق الهلال به لاعبين ذات قيمة فنية، لا تقل عن أي لاعبين في الأندية التي ستشارك في كأس العالم للأندية".

وتابع: "الهلال به 10 لاعبين يلعبون مع منتخب بلادهم على رأسهم سالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد البريك وعبدالله عطيف وغيرهم".

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وأضاف الجابر خلال تصريحاته: "ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أكد على أحقية مشاركة الهلال بجميع محترفيه الأجانب في المباريات لذلك يمكنه أن يقدم شيء كبير".

ونافس الهلال على الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم الماضي، ولكن النصر استفاق خلال الجولات الأخيرة وخطف اللقب من بين أحضانه.