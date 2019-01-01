الثنيان: وضع الهلال يثير القلق وأناشد الوليد بن طلال للتدخل

يوسف الثنيان يرش صالح النعيمة لإدارة الكرة ويطالب بعودة سامي الجابر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب يوسف الثنيان؛ نجم الهلال السابق، عن قلقه من الفترة الحالية التي يمر بها الزعيم، مؤكدًا أنها تُنبئ عن مرحلة مقبلة لا تليق باسم النادي الكبير.

الزعيم يرأسه حاليًا عبد الله الجربوع، بتكليف من الهيئة العامة للرياضة، بعدما تقدم محمد بن فيصل باستقالته من رئاسته، على أن تُجرى انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد خلال الفترة المقبلة.

وكتب الثنيان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حسب ما أراه وأتابعه عن أحوال الزعيم، فالوضع لا يسر الهلاليين، الذين تعودوا على أن يكون ناديهم حتى مع توقف المنافسات يعد العدة للموسم القادم لحصد البطولات، أخاف على الهلال إذا لم أشاهد أعضاء شرفه من حوله يناقشون أموره ويعملون لأجله، والآن الوضع يثير القلق ويشير لمرحلة لا تليق بالأزرق".

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وأضاف: "شخصياً يريحني وجود العاشق الكبير الأمير الوليد بن طلال ويشهد له سجله مع الزعيم وإدارته، واليوم نحن بحاجة وقفته أكثر من السابق، وأناشد سموه ورجالات الهلال المؤثرين بوقفة تاريخية لإنقاذ الزعيم فهم دائماً معه، تكفى يبو خالد الوضع يحتاجك وأنت قدها وعاجلًا بإذن الله.

"شخصية هلالية بقامة الوليد بن طلال كفيلة بإعداد الفريق للموسم القادم بحسم الجوانب الفنية (مدرب ولاعبين)، والدعوة لجمعية عمومية بعد العيد مباشرة لاختيار مجلس إدارة يتحمل مسؤولية الزعيم، ولن يتأخر رجال الهلال".

قائد الزعيم السابق تابع: "أشكر الإدارة المكلفة ما قصرت وكل التقدير للمهندس عبدالله الجربوع والأستاذ عبدالرحمن النمر على جهودهم وحضورهم الدائم في النادي".

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وتطرق الثنيان كذلك لترشيح صالح النعيمة لإدارة الكرة بالنادي، حيث استطرد: "ترددت أخبار متفاوتة عن إدارة الكرة الهلالية وعدة مرشحين، شخصيًا ولو كانت ظروفه الشخصية تسمح له ولأن المرحلة بحاجته، أتمنى صالح النعيمة ابن الهلال وقائده التاريخي وأكثر أبنائه معرفة بتفاصيل الهلال إداريًا وفنيًا، أبو فهد شخصية مختلفة حرصًا وتعاملًا وغيرة على هذا الكيان"

وأكمل: "شئنا أم أبينا وسواء اختلفنا أو اتفقنا حول سامي الجابر إداريًا وفنيًا إلا أن مصلحة الكيان تستدعي وجوده بخبراته وتاريخه وأمر ضروري في هذه المرحلة الحرجة، وأيًا كانت صفة هذا التواجد يظل سامي أحد القادرين بشخصيته الجذابة مع كل هلالي وثقة الهلاليين به كبيرة".

واختتم: "أخيرًا جماهير الزعيم الآسيوي الأول هم رصيده الأهم وأكثر من يشعر بناديهم وما ينتظره سواء كان مطمئنًا أو لا يسر وهم مدرجه الفخم وسنده ضد أي خطر".

حسب ما أراه وأتابعه عن أحوال الزعيم فالوضع لايسر الهلاليين الذين تعودوا على أن يكون ناديهم حتى مع توقف المنافسات يعد العدة للموسم القادم لحصد البطولات.

أخاف على الهلال إذا لم أشاهد أعضاء شرفه من حوله يناقشون أموره ويعملون لأجله، والآن الوضع يثير القلق ويشير لمرحلة لاتليق بالأزرق. — يوسف الثنيان (@YousifAlthunian) June 2, 2019

يذكر أن الهلال خسر لقب الدوري الذي حصده الموسم المقبل، بفارق نقطة وحيدة عن النصر، الذي عاد لمنصة التتويج بعد غياب ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق إعداده للموسم المقبل في 28 من يونيو الجاري، على أن يخوض معسكرًا خارجيًا في الرابع من يوليو المقبل.