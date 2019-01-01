الثلاثي الكويتي يُوقع عقود مشاركته في النسخة الجديدة من البطولة العربية

3 أندية من الكويت ستلعب في كأس الملك محمد السادس للأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقرر رسميًا مشاركة الثلاثي الكويتي، السالمية والعربي والكويت، في النسخة القادمة من البطولة العربية.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن طلال آل الشيخ مدير البطولة وقع الفعل عقود مشاركة الأندية الثلاثة في النسخة القادمة والتي ستُسحب قرعتها في يوليو القادم.

وتم توقيع العقود رسميًا في مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم وبحضول آل الشيخ ومعه أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد، ونائبه أحمد عقلة العنزي.

وحضر كذلك تركي اليوسف رئيس السالمية، وأسامة حسين نائب رئيس العربي، وعادل عقلة نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت، ومبارك الضفيان الأمين العام المساعد للاتحاد العربي عضو اللجنة المنظّمة للبطولة.

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وتحمل النسخة الجديدة من البطولة العربية اسم كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما كانت النسخة الأولى باسم كأس الملك زايد للأندية الأبطال.

يُذكر أن تركي آل الشيخ أعلن أمس استقالته من منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بعدما وضع اللبنة الأساسية للبطولة العربية، والتي توج النجم الساحلي التونسي بلقبها الموسم الماضي.