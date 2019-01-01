الثلاثي الأجنبي يلحق ببعثة الأهلي في غينيا الإستوائية

الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يحلق الثلاثي الأجنبي في الأهلي المصري ببعثة الفريق المسافرة إلى غينيا الإستوائية، لخوض مواجهة كانو سبورت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويغادر الأهلي القاهرة يوم الأربعاء المقبل إلى غينيا الإستوائية من أجل خوض المواجهة يوم 14 سبتمبر الجاري ضمن دور الـ32 من دوري الأبطال.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، أن كلًا من أليو ديانج ووليد أزارو وعلي معلول سيلحقون بالبعثة إلى غينيا الإستوائية.

ويتواجد الثلاثي مع منتخبات بلادهم، ضمن فترة التوقف الدولي في الوقت الحالي، على أن ينضموا لبعثة الأهلي الأربعاء في غينيا الإستوائية.

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ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية للسير قدمًا نحو لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب منذ فترة عن القلعة الحمراء والعودة لمنصات التتويج.

وكان الاهلي قد تأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على إطلع بره الجنوب سوداني خلال دور الـ64 بمجموع المباراتين 13 – 0 .