"التنوع" عنوان الكرة الرسمية ليورو 2020

البطولة تبدأ في روما وتنتهي في لندن

أعلنت شركة أديداس، اليوم الأربعاء، عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" القادمة.

وجاء عنوان التنوع كفكرة رئيسية للكرة الجديدة، والتي تدعو للوحدة بين شعوب القارة العجوز بمختلف بلداننها.

ويشمل تصميم الكرة المزج بين الفن وكرة القدم، مع فكرة التنوع بين الحضارات في قارة أوروبا وعبور جميع الحواجز بين الدول.

ومن جانبها قالت أنيكا كينوج المصممة بالشركة المصنعة:"عند تصميم أي كرة رسمية نتطلع دائماً للتعبير عن الثقافة".

وأضافت:"باعتبارها واحدة من أهم الأحداث الرياضية في العالم، أردنا استغلال الفرصة لاستعراض القوة والوحدة بين الشعوب".

يذكر أن نهائيات اليورو ستقام الصيف المقبل في 12 دولة أوروبية مختلفة، احتفالاً بالذكرى الستين لتأسيس الإتحاد الأوروبي.

وتبدأ المسابقة في 12 يونيو بالعاصمة الإيطالية روما، بينما تقام المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بلندن.