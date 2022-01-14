التنافس مستمر حتى خارج الملعب .. صراع ميسي ورونالدو ينتقل لإنستجرام!

يستمر التنافس بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ولم يتوقف عند ملاعب كرة القدم ولكن انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعية.

الصراع هذه المرة انتقل إلى منصة "إنستجرام" الشهيرة، إذ اقترب الأرجنتيني من رقم المتابعين الاستثنائي الذي يملكه نظيره البرتغالي.

ما هو الرقم الذي يملكه رونالدو وينافسه عليه ميسي؟

يعد رونالدو هو الشخص الأكثر متابعة على "إنستجرام"، إذ يملك حسابه الرسمي 390 مليون متابع.

ميسي من جانبه بلغ الخميس حاجز 300 مليون متابع، ليصبح ثاني أكثر رياضي متابع على المنصة خلف رونالدو.

ويأتي الأرجنتيني في الترتيب الثالث حول العالم خلف رونالدو الأول، ثم كايلي جينر، النجمة الأمريكية التي تملك 700 ألف متابع أكثر من ميسي.

ما هو الحساب الأكثر متابعة على إنستجرام؟

رغم كون رونالدو الشخص الأكثر متابعة على المنصة، ولكنه ليس الحساب الذي يملك الرقم الأعلى من المتابعين.

ويتصدر حساب "إنستجرام" نفسه القائمة، إذ يملك 460 مليون متابع، ليحتل القمة متفوقاً على رونالدو، جينر، وميسي.

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