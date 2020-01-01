التفريط في المواهب .. ريال مدريد يحقق أرباحًا قياسية من بيع اللاعبين الشباب

لا يصدق نجاح إدارة الملكي..

أظهرت دراسة من صحيفة "آس" أن ريال مدريد قد جنى أرباحًا قياسية من خلف بيع مواهب أكاديمية كاستيا، حيث بلغت إجمالي هذه الأرباح منذ 2009 وحتى هذا الصيف 308 مليون يورو.

قوانين الاتحاد الدولي "فيفا" فيما يتعلق ببيع المواهب تنطوي على منح 5% من قيمة انتقال المواهب إلى أنديتهم التي احتضنتهم بين سن 12 إلى 23 عامًا، ما كان له أثرين استثنائيين على ريال مدريد.

الأول أن أغلب مواهب كاستيا موجودة في الأكاديمية منذ نعومة أظافرهم وقبل السن المحدد، بالتالي فالربح القادم كاملًا يذهب إلى ريال مدريد، أما الثاني فهو وجود لاعبين نشأوا في الميرينجي والآن في أندية أخرى، ما يعني أن انتقالاتهم ستُدر أموالًا لخزائن البلانكوس.

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مثلًا، تبلغ قيمة ماركوس ألونسو الظهير الأيسر لتشيلسي 20 مليون يورو، حال أن باعه البلوز بهذه القيمة، فسيجني ريال مدريد لتدرج اللاعب في فئاته السنية من عمر 12 إلى 19 عامًا، 800 ألف يورو بسبب قوانين التضامن المقررة من فيفا.

بينما أولئك الذين بدأوا مع الريال منذ الطفولة وللنادي الحقوق الكاملة المالية لهم، فهم الفئة الغالبة، ويظل مثال ألفارو موراتا هو الاستثنائي والتاريخي في مسيرة النادي، فبعد أن بيع إلى يوفنتوس نظير 22 مليون، اشتراه الملكي بـ30 مليون بعد عامين، ثم باعه إلى تشيلسي نظير 80 مليون، ليكون إجمالي الربح من خلفه 72 مليون يورو!

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تُظهر إحصائية أخرى أن مواهب أكاديمية كاستيا الخاصة بريال مدريد منتشرين في أوروبا بصورة لا تصدق، حيث ينشط 83 لاعبًا منهم 42 داخل إسبانيا و41 في بقية أرجاء القارة العجوز.

الآن تحتضن أكاديمية ريال مدريد العديد من اللاعبين الذين يمكن لإدارة بيريز الاستفادة منهم بطريقتين، فإما الاستفادة الرياضية من خلال تصعيدهم إلى الفريق الأول كحال ناتشو وأشرف حكيمي وماريانو وغيرهم، أو الاستفادة الاقتصادية ببيعهم أو إعارتهم.

لقد تحولت أكاديمية كاستيا إلى منجم مدر لكلا الربحين الاقتصادي والرياضي في السنوات الأخيرة، ولا تتوقف الأكاديمية عن عملها القوي والمثالي الذي كان سببًا لا يمكن إغفاله في تألق الريال على مدار العقد الحالي.