التفاصيل كاملة .. حقيقة العرض السعودي لضم أحمد سيد زيزو من الزمالك

هل يرحل زيزو عن الزمالك؟

أكدت تقارير صحفية، على أن أحمد سيد زيزو، تلقى عرضًا من نادي الاتحاد السعودي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أحمد سيد زيزو قام بتجديد عقده مع نادي الزمالك مؤخرًا، قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل، والتي كانت تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه.

ما هو العرض المقدم لأحمد سيد زيزو من السعودية؟

أكدت تقارير صحفية مصرية، على أن أحمد سيد زيزو قد تلقى عرضًا من نادي الاتحاد السعودي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما رحب به اللاعب.

وأشارت الصحيفة على أن زيزو تلقى عرضًا شفويًا من اتحاد جدة، وإدارة الزمالك رحبت بالإعارة، بشرط الحصول على مقابل مادي يليق باسم القلعة البيضاء.

ما هي حقيقة العرض السعودي لضم زيزو؟

وأشار مصدر داخل الزمالك لموقع "يلا كورة" المصري، إلى أن ما تردد وجود نيه في إعارة الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش، ليس صحيًا بالمرة.

وأضاف المصدر: "أن إدارة الزمالك قامت بتجديد تعاقد أحمد سيد زيزو لمدة 3 سنوات مقبلة، لكي يستمر مع النادي حتى 2025، وكل ما تردد غير صحيح".

وماذا عن محمود حمدي الونش؟

وتحدث المصدر أيضًا عن محمود حمدي الونش مدافع الفريق، والذي تردد حوله بأنه تلقى عرضًا من النصر السعودي، للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

وشدد على أن الونش مستمر مع نادي الزمالك، والتجديد له ولزيزو جاء بهدف دعم الفريق، ولا يوجد أي نية للتفريط في أحدهما على سبيل الإعارة أو البيع.

ما هو رد الزمالك الرسمي؟

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، يعلن فيه منع التعامل مع الصحيفة التي نشرت الخبر الذي يفيد بأن زيزو يمتلك عرضًا سعوديًا.

وأشار حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، إلى أن القلعة البيضاء ستكون برفع شكوى رسمية للهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، ذد ما وصفه النادي بالتجاوز في حقه وجماهيره.

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