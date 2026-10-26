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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Aryaمعتز الجمال
ترجمه

"التفاصيل خذلتنا".. فليك يبرر السقوط في الكلاسيكو ويحذر من "الهاجس الأكبر"!

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انهيار السلسلة الذهبية..

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حث هانز فليك لاعبي فريقه برشلونة على استعادة تركيزهم عقب الهزيمة القاتلة والموجعة في الكلاسيكو، والتي وضعت حداً لبدايتهم المثالية في حملة الليجا. وعبر المدرب الألماني عن إحباطه إزاء افتقاد فريقه للطراوة البدنية، مشدداً على أن تفاقم أزمة الإصابات يمثل مصدر قلقه الرئيسي في المرحلة المقبلة.

برشلونة يتجرع مرارة الكلاسيكو

وصلت انطلاقة البارسا الخالية من العيوب في موسم الليجا تحت قيادة فليك إلى نهاية مخيبة للآمال بشكل رسمي. فقد أهدر النادي الكتالوني أخيرًا أولى نقاطه في حملته المحلية إثر هزيمة موجعة في الكلاسيكو.

شكلت الضربة القاضية في الدقائق الأخيرة نقطة الانهيار، لتجرد البلوجرانا من سجلهم المثالي في الدوري. وتسببت الهزيمة بنتيجة 2-1 في إيقاف مفاجئ لسلسلة انتصارات مذهلة استمرت لتسع مباريات متتالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني. والأهم من ذلك، أن هذه الصدمة المتأخرة كبدت الفريق هزيمته الثانية تواليًا في كافة البطولات، مما يضع عزيمتهم في بداية الموسم على المحك.

افتقاد الطراوة البدنية

سارع فليك لتقييم الأسباب الجوهرية وراء هذه النتيجة المحبطة، حيث اعترف مدرب البارسا بصراحة أن فريقه لم يرقَ إلى مستوياته البدنية المعتادة في مواجهة تتطلب مجهودًا شاقًا. وأقر بأن هوامش بسيطة هي ما يحسم نتائج المباريات الكبرى.

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وأوضح المدرب الألماني عبر الموقع الرسمي للنادي: "نشعر بخيبة أمل لأننا افتقدنا للطراوة البدنية. إنها هزيمتنا الأولى في الليجا بعد تسعة انتصارات متتالية، لكن هذه الأمور تحدث. في المباريات الكبيرة، تحمل التفاصيل أهمية بالغة، واليوم لم تسر الأمور في صالحنا. الهزائم جزء من كرة القدم، وعلينا تحليل ما حدث لتحسين الأداء، وهذا ما سنقوم به".

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الهاجس الأكبر لبرشلونة

بعيدًا عن خيبة الأمل الواضحة بسبب النتيجة النهائية، تسبب قائمة الإصابات المتزايدة في النادي صداعًا كبيرًا. فقد خسر البارسا للأسف مدافعًا آخر خلال المواجهة، حيث تعرض تشافي إسبارت لإصابة جديدة. ولم يُخفِ فليك قلقه العميق إزاء مستويات اللياقة البدنية الحالية للفريق، معترفًا بصراحة أن "الإصابات هي الهاجس الأكبر" للجهاز الفني في الوقت الراهن.

على الرغم من هذه الضربة الدفاعية، قدمت المباراة دفعة إيجابية كبيرة لخط الوسط، حيث عاد فرينكي دي يونج أخيرًا للمشاركة في المباريات التنافسية، وعلق فليك على ذلك قائلًا: "لقد تدرب بشكل جيد للغاية وسيكون مفيدًا لنا".

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الرد على الكبوات

يتعين على البارسا الآن إيجاد سبيل للتعافي الفوري من هذه الفترة العصيبة. فمع تلقي هزيمتين متتاليتين، أصبح الضغط منصبًا بقوة على غرفة الملابس لوقف هذا التراجع المفاجئ في الزخم. وسيواجه البلوجرانا فريق ديبورتيفو ألافيس في الليجا نهاية هذا الأسبوع، قبل استضافة أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا.

العمل كصحفي في مجال كرة القدم كان حلم الطفولة الأول، أصبحت صحفيًا، وعضوًا في نقابة الصحفيين المصرية، لكن في مواقع بعيدة عن "عالم الرياضة"، حتى جاءت الفرصة في مطلع 2020، والتحقت بموقع كووورة، ومنه إلى جول..

ذكرياتي مع كرة القدم بدأت بتتويج زيدان التاريخي في مونديال 98، وثلاثية فرنسا التي لا تنسى في شباك البرازيل بالنهائي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري، وصراع الأهلي والزمالك والإسماعيلي في تلك الحقبة.

لا أشجع فريقًا بعينه في أوروبا، لكني استمتعت بميلان "مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو"، كما انبهرت ببرشلونة "بوسكيتس، إنييستا، تشافي، نيمار، فيا، ميسي، سواريز"، قبل أن أسير خلف محمد صلاح في مسيرته الاستثنائية مع "فيورنتينا وروما وليفربول".

لحظتي الرياضية التي لا تنسى كانت هدف محمد أبو تريكة في فوز الأهلي على الصفاقسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.

تشكيلتي المثالية: بوفون - كافو - فان دايك - مالديني - كارلوس - بيرلو - زيدان - إنييستا - كاكا - كريستيانو رونالدو - ميسي.