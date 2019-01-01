التعاون يكشف عن شعاره الجديد للموسم المقبل
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أقام نادي التعاون السعودي أمس السبت، حفل لتدشين هويته الجديدة للموسم المقبل 2019-2020.
السكري اختتم الموسم المنقضي محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب بـ56 نقطة، ليتأهل للعب في دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة للمرة الثانية في تاريخه.
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وجاء الشعار متزينًا برأس ذئب بدلًا من النجوم التي كانت تزين الشعار القديم.
#شعار_التعاون_الجديد pic.twitter.com/bTD7tIyEps— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) May 25, 2019
وتمت مراسم تدشين الشعار الجديد في الصالة الرياضية بالمنشأة الجديدة بالنادي، بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم محمد القاسم؛ رئيس النادي.
يذكر أن التعاون حصد الموسم المنقضي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد، لأول مرة في تاريخه.
روبن يتحدث في حوار خاص لجول قبل رحيله من بايرن ميونخ ويكشف كواليس خروجه من ريال مدريد.. هل كان رونالدو سببًا في ذلك؟ ما هي أبرز ذكرياته مع الفريق البافاري؟ وأشياء أخرى 😉 pic.twitter.com/zwbVJP4KUL— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019