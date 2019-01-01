التعاون يكشف عن شعاره الجديد للموسم المقبل

السكري حقق إنجازًا كبيرًا الموسم المنقضي بتأهله لدوري الأبطال للمرة الثانية وحصوله على كأس الملك لأول مرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أقام نادي التعاون السعودي أمس السبت، حفل لتدشين هويته الجديدة للموسم المقبل 2019-2020.

السكري اختتم الموسم المنقضي محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب بـ56 نقطة، ليتأهل للعب في دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة للمرة الثانية في تاريخه.

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وجاء الشعار متزينًا برأس ذئب بدلًا من النجوم التي كانت تزين الشعار القديم.

وتمت مراسم تدشين الشعار الجديد في الصالة الرياضية بالمنشأة الجديدة بالنادي، بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم محمد القاسم؛ رئيس النادي.

يذكر أن التعاون حصد الموسم المنقضي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد، لأول مرة في تاريخه.