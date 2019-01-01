التعاون يسعى لتمديد عقد متعب

التعاون يسعى لتحسين مركزه في الدور الثاني من الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي التعاون السعودي يسعى للتوصل لاتفاق مع نظيرتها الهلال خلال الساعات القليلة المقبلة لتمديد إعارة متعب المفرج.

ويسعى نادي التعاون للبقاء على اللاعب استعدادًا للنصف الثاني من الموسم بالدوري السعودي لتحسين مركز ترتيبهم في البطولة المحلية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن هناك مفاوضات حالية بين إدارتي التعاون والهلال لحسم أمر تمديد إعارة المفرج لأخر الموسم.

وجاء رغبة التعاون في تمديد إعارة المفرج بعد طلب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق، والذي يعتبر اللاعب ضمن الأساسيين في تشكيلته.

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وانتقل المفرج إلى التعاون على سبيل الإعارة، من الهلال لمدة عام واحد، قبل أن يطلب السكري تمديد إعارة اللاعب بعد الأداء الذي قدمه خلال الفترة الماضية.