التعاون يرفض عروض عبدالفتاح آدم بسبب المقابل المادي

عبدالفتاح آدم يتلقى عروضًا محلية للرحيل عن التعاون

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن مصير العروض المقدمة لإدارة التعاون السعودي لضم عبدالفتاح آدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم آدم مستوى أكثر من رائع مع التعاون في الموسم المنصرم مما جعله هدفًا لأكثر من نادي في الموسم الجديد لتدعيم الهجوم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة التعاون ترفض رحيل عبدالفتاح آدم خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير أن المقابل المادي المقدم من الأندية هو سبب رفض العروض من قبل محمد القاسم رئيس نادي التعاون حيث يسعى للحصول على استفادة مادية كبيرة مقابل بيعه.

وأكدت الصحيفة أن على الرغم من تخطي عرض النصر السعودي لضمه ما يقرب من 20 مليون ريال، إلا أن إدارة التعاون رفضته أيضًا.

إقرأ أيضًا - من هو الشيخ خالد بن زايد؟ رجل الأعمال الإماراتي القريب من شراء نيوكاسل

وتنتظر إدارة التعاون في الفترة المقبلة مقابل مادي أكبر للتفريط في خدمات عبدالفتاح آدم في فترة الانتقالات الصيفية.