التعاون يرحب ببيع الثنائي العليان والزبيدي

تقارير صحفية تقرب ثنائي التعاون من الرحيل عن سكري القصيم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن التعاون السعودي قد يوافق على رحيل ثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في حالة وصول عروض مميزة.

والتعاون يسعى لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة استعدادًا للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومواصلة تقديم عروض رائعة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، أن سكري القصيم قد يوافق على رحيل كلًا من مد الله العليان وإبراهيم الزبيدي عن صفوف الفريق.

وتنتظر إدارة التعاون عروض جيدة للثنائي للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم الصفقات المقرر عقدها.

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التعاون قدم موسمًا أكثر من رائع في الدوري السعودي النسخة الماضية، وتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد.

واحتل التعاون المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، برصيد 56 نقطة خلف المتصدر النصر والوصيف الهلال.