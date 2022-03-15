التعاون والشارقة يتأهلان لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا

خرج بني ياس الإماراتي من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا بخسارته أمام ناساف الأزبكي، فيما نجح مواطنه الشارقة والتعاون السعودي في إقصاء الزوراء العراقي والجيش السوري على الترتيب والتأهل لدور المجموعات من البطولة.

مباراة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية جاءت مثيرة للغاية بين التعاون والجيش، وقد حاول كل منهما الوصول لمرمى الآخر، لكن ذلك لم يحدث سوى عند الدقيقة الـ70 حين استطاع محمد الواكد التقدم للفريق السوري.

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هدف التعادل لسكري القصيم لم يتأخر كثيرًا وسجله سمحان الثابت بعد 10 دقائق، ليلعب الفريقان شوطين إضافيين لم يشهدا أي أهداف ليكون الحل الأخير لفك الاشتباك باللجوء لركلات الجزاء الترجيحية.

التعاون استطاع حسم التأهل لصالحه بالفوز بركلات الجزاء الترجيحية 5-4 بعدما أهدر أحمد الصالح الركلة الأولى للجيش ومن ثم أحرز اللاعبون الـ9 الآخرون ركلاتهم الترجيحية.

وعلى ملعب بني ياس، بدأ أصحاب الملعب اللقاء بقوة وبادروا بالهجوم وسنحت لهم عدة فرص جيدة للتسجيل لكن تألق حارس ناساف حال دون وصولهم للهدف المنشود، وقد عاقبهم الفريق الضيف بتقدمه عند الدقيقة الـ27 بواسطة شيرزود نصرلاييف.

تأهل ناساف 🇺🇿 إلى دور المجموعات بعد فوزه خارج ملعبه على بني ياس 🇦🇪 بنتيجة 2⃣-0⃣ يوم الثلاثاء على ستاد بني ياس في أبو ظبي، ضمن الدور التمهيدي الثاني من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022!



✍️🏻 تقرير المباراة ⬇️https://t.co/jEs4blrZxV pic.twitter.com/UA6VHgAho6 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 15, 2022

بني ياس ضغط بقوة خلال الشوط الثاني بحثًا عن هدف التعادل، لكن كل الفرص ضاعت، فيما استطاع ناساف تعزيز تقدمه وحسم اللقاء تمامًا بالهدف الثاني وسجله حسين نورتشاييف قبل نهاية الوقت الأصلي بـ14 دقيقة.

من جانبه، وجد الشارقة نفسه متأخرًا على ملعبه أمام الزوراء بهدف بعد مضي ساعة من اللعب، وسجله سعد عبد الأمير بتسديدة رائعة من كرة ثابتة، وقد استطاع "الملك" التعادل بواسطة خالد باوزير من ركلة جزاء، وكان مهاجمه كايو قد أهدر ركلة أخرى في بداية الشوط الثاني.

حصل الشارقة 🇦🇪 على بطاقة التأهل لدور المجموعات عقب فوزه على الزوراء 🇮🇶 بركلات الترجيح 6⃣-5⃣ بعد تعادل الفريقين 1⃣-1⃣ في الوقتين الأصلي والإضافي يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الشارقة ضمن الدور التمهيدي الثاني من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022!



✍️🏻 تقرير المباراة ⬇️https://t.co/OgJOfiKF1e pic.twitter.com/soc9HX5v2D — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 15, 2022

لجأ الفريقان للعب شوطين إضافيين لم يشهدا أي جديد سوى طرد جلال حسن حارس مرمى الضيف العراقي في آخر لحظاتهما، ليتجه الفريقان لخوض ركلات الجزاء الترجيحية والتي استطاع الشارقة التفوق بها بنتيجة 6-5.

يُذكر أن دور المجموعات سينطلق في السابع من إبريل القادم بنظام الدورة المجمعة.