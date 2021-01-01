كارتيرون ... قاهر الكبار يصطدم بالزعيم في تحدٍ صعب

مباراة صعبة تنتظر الهلال أمام سكري القصيم

هل شاهدتم يومًا صراع ثعلب مكار مع أسد زعيم؟ الأول سيُراوغ ويستخدم حيلته وذكائه للتفوق على قوة الثاني وشراسته ... كيف هو الوضع لو كان الثعلب يعيش أفضل أوقاته والأسد جريح بحاجة لعلاج سريع وإلا قد يزداد الجرح ألمًا ويؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه. تلك الصورة بالظبط هي ما ستكون عليه مواجهة الفرنسي باتريس كارتيرون المديرالفني للتعاون مع الهلال يوم غدٍ الأربعاء في الدوري السعودي .

الثعلب الفرنسي يستحق تمامًا لقب "قاهر الكبار"، وقد بدأ اكتساب تلك "الشهرة" حين استطاع قهر الترجي مرتين مع الزمالك وانتزاع لقب السوبر المصري من يدي الأهلي، ولم يتخل عن مكره وحيلته في مواجهة كبار الدوري السعودي حين انتقل لتدريب التعاون ... هزم النصر بهدف وسحق الشباب بأربعة وقهر الأهلي بثلاثة، ولم يفلت منه إلا الاتحاد الذي خرج بنقطة التعادل.

أسد جريح هو الوصف الأفضل للهلال حاليًا ... خسر 8 نقاط متتالية في الدوري السعودي وحقق رقمًا سلبيًا تاريخيًا بعدم الفوز في 4 مباريات متتالية، وقد دخل لاعبوه ومدربه حالة من الشك ظهرت بوضوح في الكثير من التوتر والعصبية خلال اللقاء الأخير أمام الأهلي، وزاد الطين بلة اللقطة التحكيمية الجدلية مع صالح الشهري.

خسارة جديدة من التعاون يوم غدٍ ستُعزز هذا الرقم القياسي السلبي للهلال وتُحطم رقمًا جديدًا خاص بعدد المباريات المتتالية على ملعبه دون فوز، إذ لم يستطع تحقيق الفوز في 3 مباريات حاليًا (أمام الوحدة والاتحاد والشباب)، وامتداد تلك السلسلة إلى أربعة سيكون حدثًا جديدًا وتاريخيًا.

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المدرب الفرنسي يعتمد في أسلوب لعبه على التنظيم الدفاعي المحكم في نصف ملعبه، ومحاولة المباغتة بالهجمات المرتدة السريعة، ويُساعده على تطبيق أفكاره وجود خط دفاع وحارس مرمى مميزين للغاية.

وهنا لا تندهش حين تعلم عزيزي القارئ أن التعاون هو الأقوى دفاعًا في الدوري السعودي بعد مرور 13 جولة باستقبال 7 أهداف فقط .. هو فريق دفاعي بامتياز، يُغلق المساحات ويراقب مفاتيح لعب المنافس ويملأ المساحات، وإن سنحت له فرصة الهجوم يُهاجم بشراسة محاولًا خطف هدف اللقاء.

التعاون فريق لم يُسجل أكثر من هدف واحد في المباراة سوى 3 مرات، وقد فشل في التسجيل خلال 3 مباريات، فيما اكتفى بهدف واحد في 7 مباريات.

كارتيرون واجه فرق تمتلك خطوط هجوم قوية جدًا، لكن تبقى الحقيقة أن خط هجوم الهلال شيء مختلف .. مواجهة جوميس وكاريلو والدوسري وجيوفينكو تحدٍ صعب جدًا للمدرب ودفاعه وحارس مرماه.

أندريه كاريلو قال عقب مباراة الأهلي أنهم بحاجة إلى ابتكار حلول جديدة للتغلب على التكتل الدفاعي للمنافسين، الجناح البيروفي وفريقه سيكونون أحوج الناس إلى تلك الحلول عند مواجهة التعاون بدفاعه الصلب، وهذا يتطلب لحظات من العبقرية من جانب اللاعبين ومدربهم رازفان لوشيسكو.