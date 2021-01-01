الهلال يستعيد الدوسري، ويُحاول تفادي رقمًا سلبيًا تاريخيًا أمام التعاون

مباراة صعبة تنتظر الهلال أمام سكري القصيم

تلقى رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال أخبارًا سعيدة مساء أمس، إذ استعاد النجم سالم الدوسري بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباراة الأخيرة أمام الأهلي .

اللاعب السعودي أجرى فحوصات طبية بداية الأسبوع الجاري أظهرت معاناته من تمزق عضلي خفيف في العضلة الخلفية، وقد أدى تدريبات علاجية وتأهيلية خلال الأيام الأخيرة، قبل أن يتعافى ويُشارك في مران الهلال الجماعي مساء أمس.

وقد أظهر اللاعب جاهزية تامة لخوض لقاء التعاون مساء غدٍ الثلاثاء ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي والتي يهدف فيها حامل اللقب لإيقاف سلسلة اللا فوز المستمرة منذ 4 مباريات.

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الهلال حقق رقمًا سلبيًا تاريخيًا بتعادله الأخير مع الأهلي، إذ عجز لأول مرة في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين عن الفوز في 4 مباريات متتالية، وقد حطم رقمه السابق بالفشل في الفوز خلال 3 مباريات متتالية موسم 2017-2018، حين تعادل بنتيجة 1-1 مع الفيصلي والاتفاق والاتحاد.

بطل الثنائية المحلية في الموسم الماضي سيُحاول تفادي رقم سلبي جديد خلال مواجهة التعاون على ملعبه في الرياض، وهو عدم تحقيق الفوز خلال 3 مباريات متتالية على ملعبه، إذ لم يحدث ذلك طوال تاريخه في دوري المحترفين السعودي.