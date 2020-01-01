التعاون عن علاج النصر لتاوامبا: قادرون على علاج أي لاعب

سكري القصيم رفض مبادرة النادي العاصمي

رفض نادي التعاون السعودي عرض النصر لعلاج الكاميروني تاوامبا؛ مهاجم السكري، بعدما تسبب مدافع العالمي عبد الله مادو في إصابته.

الكاميروني خرج مصابًا خلال مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي، إثر تدخل عنيف من مادو على قدم اللاعب.

وأثبتت الفحوصات حدوث كسر في الشظية وتمزق في الكاحل، ليتأكد غيابه عن الملاعب فترة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر.

وقال علي التويجري؛ رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي القصيمي، خلال حواره مع صحيفة "الرياضية": "إصابة تاوامبا قوية، لكنه سيعود قريبًا بإذن الله بعد تلقي العلاج والتأهل، نحن حريصون عليه كثيرًا، ونعمل على توفير كافة احتياجاته من أجل أن يعود سريعًا".

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وأضاف: "المتحدث الرسمي باسم التعاون عبد الله اليوسف رد على عرض النصر علاج اللاعب بالشكل المناسب، وأشكرهم على هذه المبادرة الطيبة، لكننا في التعاون قادرون على التكفل بعلاج أي لاعب في فريقنا، مهما كان ثمن ذلك".

إصابة هداف سكري القصيم جاءت بعدما أحرز هدف فريقه الوحيد في اللقاء من رأسية في الدقيقة 18، بعدما استقبل عرضية متقنة من ضربة ركنية أرسلها هيلدون.

وتوج العالمي بطلًا للسوبر بعدما تغلب على التعاون في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تتويج الفريق العاصمي بالسوبر هي المرة الأولى في تاريخه، حيث شارك من قبل في البطولة مرتين عامي 2014 و2015، لكنه كان يخسر على يد الشباب والهلال على الترتيب.