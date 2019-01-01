التعاون يُعيد "مكافأة الفوز" للاعبي الفيصلي للحد الأدنى

الفيصلي هزم ضمك لكن بعدما خسر أمام التعاون

حقق الفيصلي انتصاره الخامس في الدوري السعودي هذا الموسم، بتفوقه على ضمك الصاعد حديثًا لدوري المحترفين بهدفين دون رد يوم الجمعة الماضي.

وحصل كل لاعب من الفريق على مكافأة الانتصار بقيمة 5 آلاف ريال سعودي وهي تعادل الحد الأدنى للمكافأة المنصوص عليه في اللائحة الداخلية، بعدما كانوا قد حصلوا خلال الفترة الأخيرة على 15 ألف ريال مقابل كل انتصار لهم في الدوري السعودي.

الإصابة تُبعد القميزي والسليتي عن تدريب الاتفاق

وأفادت المصادر الصحفية أن المكافأة كانت قد ارتفعت إلى 15 ألف ريال سعودي نظرًا لوجود بند يسمح بتصاعدها تدريجيًا حال حقق الفريق انتصارات متتالية، وهو ما حدث خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 20 أكتوبر.

الخسارة أمام التعاون في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قطعت تلك السلسلة من الانتصارات المتتالية، وهو ما أعاد المكافأة لـ5 آلاف ريال فقط، إذ تنص اللائحة على عودة مكافأة الفوز لقيمتها الأصلية عند التعرض لأول خسارة.

يُذكر أن الفيصلي يحظى بموسم ممتاز في الدوري السعودي، إذ حقق 5 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة في البطولة، ويمتلك حاليًا 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال في الصدارة.