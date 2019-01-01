فيديو - التعاون يسقط الشباب بثلاثية والحزم يخطف تعادلًا +90

الليوث وقفوا عاجزين على أرض السكري

حقق التعاون فوزًا مهمًا أمام الشباب بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

السكري تقدم أولًا في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، عن طريق ضربة جزاء، سجلها هيلدون بنجاح.

ومع بداية الشوط الثاني بدقيقتين، تعادل أسبريليا لليوث، لكن أعاد عبد المجيد السواط تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 70، قبل أن يعزز تاوامبا من فوز التعاون بإضافة الهدف الثالث قبل نهاية اللقاء بعشرة دقائق.

الفوز رفع رصيد السكري إلى النقطة 13 في المركز الثامن من ثماني مباريات، بينما تجمد الشباب عند 15 نقطة في المركز الرابع من تسع مباريات.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، خطف الحزم تعادلًا صعبًا أمام العدالة بثنائية لكل منهما في الوقت القاتل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

الضيوف افتتحوا التسجيل في المباراة بالدقيقة 22 عن طريق إبراهيما تانديا، لكن مع الدقيقة 59 تعادل العدالة بهدف كاروليس أندريا ماستينور.

وفي الدقيقة 71، سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني للعدالة، إلا أن الحزم خطف هدف التعادل في الدقيقة 90+3 عن طريق محمد الزبيدي.

التعادل رفع رصيد الحزم إلى النقطة 14 في المركز السابع، بينما يحل العدالة بالمركز الـ14 بثماني نقاط فقط.