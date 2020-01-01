فيديو - التعاون يواصل الانتصارات وفوز أول للسد وسقوط الشارقة

سكري القصيم ينفرد بالصدارة بعد مرور أول جولتين

واصل التعاون السعودي انتصاراته الآسيوية للمباراة الثانية على التوالي بالفوز أمام الدحيل القطري بثنائية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

هدف سكري القصيم الأول جاء في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بعدما سدد عبد المجيد السواط تسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس الملك، لكن الكرة ارتدت منه، لتجد متابعة من محمد السهلاوي، وضعها سهلة في الشباك.

ومع مرور عشر دقائق من الشوط الثاني، ترجم السواط تألقه في المباراة بإحراز الهدف الثاني للتعاون.

المزيد من الفرق

الفوز منح السكري الانفراد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الدحيل صاحب الوصافة.

وفي إطار مباريات المجموعة نفسها، واصل الشارقة الإماراتي سقوطه على أرضه، إذ تعادل أمام بيرسبوليس الإيراني بثنائية لكل منهما.

شوط اللقاء الأول، شهد رباعية المباراة المثيرة، فقد افتتح الفريق الإيراني التهديف في الدقيقة التاسعة عن طريق علي عليبور.

وعادل محمد خلفان النتيجة للشارقة في الدقيقة 25، لكن سرعان ما أعاد بيرسبوليس تقدمه بهدف ثاني لعليبور.

وأبى بطل الإماراتي إلا أن يخرج متعادلًا، فسجل ريان مينديز الهدف الثاني لفريقه في اللحظات الأخيرة من الشوط.

التعادل منح أول نقطة لكلا الفريقين، حيث يبقى الشارقة في المركز الثالث متفوقًا بفارق الأهداف عن الفريق الإيراني.

ومع مباراة المجموعة الرابعة، حقق السد القطري انتصاره الأول بالفوز أمام سباهان أصفهان الإيراني بثلاثية نظيفة، على استاد جاسم بن حمد.

شوط اللقاء الأول خرج سلبيًا دون أهداف، لكن مع بداية الـ45 دقيقة الثانية، تقدم أكرم عفيف للسد بعد مرور ست دقائق من الشوط، قبل أن يضيف قائد الفريق الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

الهيدوس أحرز الهدف الثالث للزعيم في الدقيقة 78، ليمنح فريقه أولى ثلاث نقاط في المشوار الآسيوي.

بهذا الفوز يتصدر الزعيم جدول ترتيب المجموعة الرابعة بأربع نقاط، متفوقًا على النصر السعودي بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد سباهان أصفهان عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.