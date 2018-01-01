التعاون يرفض الاستغناء عن لاعبه لاتحاد جدة

تركي آل الشيخ يتكفل بصفقات العميد في ظل معاناته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى عبد الله اليوسف؛ المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون السعودي، اقتراب عبد الفتاح آدم؛ مهاجم الفريق، إلى اتحاد جدة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

كانت بعض التقارير قد أكدت خلال الأيام الماضية أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الناديين على بيع المهاجم بصورة نهائية إلى العميد في يناير.

تركي آل الشيخ يتكفل بصفقات الاتحاد في الميركاتو الشتوي

اليوسف قال، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "آدم من نجوم التعاون، ولا نفكر مطلقًا في الاستغناء عنه، لأننا نعمل حاليًا على بناء فريق مستقبلي يليق باسم التعاون".

وأوضحت الصحيفة أن عقد صاحب الـ23 عامًا مع التعاون ممتد حتى نهاية الموسم المقبل إلا أنه يتضمن على بند يمنح التعاون أفضلية التجديد له.

وكان اللاعب قد انضم إلى السكري في يناير الماضي قادمًا من الحزم، وشارك في الموسم الجاري بعشر مباريات، سجل خلالهم هدفين.