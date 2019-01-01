التعاون يستعيد خدمات الزبيدي أمام النصر

الزبيدي يعود للتعاون أمام النصر في الدوري السعودي.

شهدت قائمة نادي التعاون، لمواجهة فريق النصر، عودة لاعب الفريق إبراهيم الزبيدي، وذلك استعدادًا للمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الجمعة.

التعاون سيواجه النصر مساء اليوم، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

الزبيدي كان غائبًا عن قائمة التعاون الفترة الماضية، بسبب معاناته من إصابة بالتمزق في عضلة الساق، حرمته من المشاركة مع فريقه.

وسيتواجد إبراهيم الزبيدي مساء اليوم على مقاعد بدلاء التعاون لمواجهة النصر، لحين الاعتماد عليه من جانب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو سيرجيو.

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التعاون يحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة، والفوز على النصر يمنحه صدارة الدوري السعودي، الذي يحتلها الوحدة برصيد 21 نقطة.

النصر يبحث هو الآخر عن السيطرة على الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة، وذلك في ظل غياب غريمه التقليدي الهلال الذي سيلعب في كأس العالم للأندية.

ويبحث التعاون عن تحقيق الفوز الخامس على التوالي، بعدما فاز على الفيصلي والشباب والرائد وضمك تواليًا.