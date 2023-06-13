التعاقد مع مورينيو؟ .. أندرسون تاليسكا يثير حماس جماهير النصر

أحمد فرهود
mourinho roma(C)Getty Images
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هل يتعاقد نادي النصر مع المدرب جوزيه مورينيو قبل الموسم الجديد؟!

أثار البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بشأن المدير الفني المرتقب لقلعة العالمي.

النصر يبحث عن مدير فني جديد؛ لخلافة الفرنسي رودي جارسيا، والذي تم إقالته رسميًا، قبل نهاية موسم 2022-2023، وتعيين الكرواتي دينكو إيليتشيتش بدلًا منه بشكل مؤقت.

وكشف تاليسكا في حوار مع "
Fora do Jogo"، عن أنه كان يحلم بالعمل مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف النجم البرازيلي: "مورينيو مدرب كبير للغاية.. ربما نراه يقود النصر أو أي نادٍ آخر في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة".

وأعرب أندرسون تاليسكا، عن ندمه من رفض عرض مانشستر يونايتد في وقتٍ سابق من مسيرته الكروية؛ قائلًا: "أحيانًا أتخذ قرارات غريبة".

جدير بالذكر أن مورينيو، ارتبط بتدريب نادي النصر، إلا أن معظم التقارير العالمية، تؤكد تفاوض الأهلي معه بقوة، في الوقت الحالي.

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