التعادل السلبي يحسم مواجهة القوة الجوية العراقي أمام مولودية الجزائر

مواجهة صائمة من الأهداف بين القوة الجوية ومولودية الجزائر

​انتهت مباراة مولودية الجزائر بالتعادل السلبي أمام القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والتي أقيمت على ملعب "فرانسو حريري".

ونجح النادي الجزائري من الخروج بالتعادل السلبي خارج ملعبه، وهو ما يعطي له أفضلية في لقاء الإياب بالتسلح بجماهيره ووسط ملعبه للصعود إلى دور الـ8 من البطولة.

وتبادل الفريقين الفرص خلال المباراة ولكن تمكنت دفاعات الطرفين في التصدي للفرص التي منحت للمهاجمين خلال أحداث المباراة، لتخرج بالتعادل السلبي.

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وتقام مباراة الإياب يوم 16 ديسمبر المقبل، على ملعب "5 جويلية 1962" بالجزائر من أجل الإعلان عن المتأهل إلى دور الـ8 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.