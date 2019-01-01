التعادل السلبي يحسم كلاسيكو الكرة التونسية بين النجم الساحلي والترجي

أكثر اللاعبين تألقًا في المباراة كان حارس مرمى الترجي معز بن شريفية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

انتهت مباراة فريقي النجم الساحلي والترجي في كلاسيكو الكرة التونسية بنتيجة التعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل التي أقيمت في "سوسة".

المباراة كانت ضعيفة جداً من الناحية البدنية بسبب أقامتها في توقيت صعب بالنسبة للاعبين بسبب صيامهم.

أكثر اللاعبين تألقًا في المباراة كان حارس مرمى الترجي معز بن شريفية الذي قدم مباراة رائعة وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة من جانب هجوم النجم.

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pic.twitter.com/pKFljYUnVv — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019

أخطر الفرص في المباراة كانت عن طريق أقدام اللاعب كريم العريبي مهاجم النجم الذ انفرد بحارس الترجي إلى أنه تمكن من التصدي للكرة بنجاح.

انتهاء المباراة بهذه النتيجة ساهم في مواصلة الترجي التربع على صدارة البطولة برصيد 53 نقطة، بينما وصل رصيد النجم إلى 44 نقطة محتلاً بهم الوصافة.

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يُذكر أن الدوري التونسي يتبقى فيه 4 مواجهات فقط على نهاية المسابقة، والتي تقترب بشكل كبير من الترجي.