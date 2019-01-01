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الدوري التونسي - الدرجة الأولى

التعادل السلبي يحسم كلاسيكو الكرة التونسية بين النجم الساحلي والترجي

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أكثر اللاعبين تألقًا في المباراة كان حارس مرمى الترجي معز بن شريفية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

انتهت مباراة فريقي النجم الساحلي والترجي في كلاسيكو الكرة التونسية بنتيجة التعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل التي أقيمت في "سوسة".

المباراة كانت ضعيفة جداً من الناحية البدنية بسبب أقامتها في توقيت صعب بالنسبة للاعبين بسبب صيامهم.

أكثر اللاعبين تألقًا في المباراة كان حارس مرمى الترجي معز بن شريفية الذي قدم مباراة رائعة وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة من جانب هجوم النجم.

أخطر الفرص في المباراة كانت عن طريق أقدام اللاعب كريم العريبي مهاجم النجم الذ انفرد بحارس الترجي إلى أنه تمكن من التصدي للكرة بنجاح.

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انتهاء المباراة بهذه النتيجة ساهم في مواصلة الترجي التربع على صدارة البطولة برصيد 53 نقطة، بينما وصل رصيد النجم إلى 44 نقطة محتلاً بهم الوصافة.

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يُذكر أن الدوري التونسي يتبقى فيه 4 مواجهات فقط على نهاية المسابقة، والتي تقترب بشكل كبير من الترجي.

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