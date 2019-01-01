التعادل السلبي يحسم قمة الدوري التركي بين جلطة سراي وفنربخشه

انتهاء مواجهة حلطة سراي أمام فنربخشه ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري التركي بالتعادل السلبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتهت مواجهة الجولة السادسة في الدوري التركي بين كل من جلطة سراي وفنربخشه بالتعادل السلبي دون أهداف.

المواجهة شهدت تبادلًا في السيطرة بين الفريقين مع خطورة أكبر بشكل نسبي للضيوف دون فرص حقيقية عديدة لكلا الفريقين.

شهدت الدقيقة الـ ٢٦ أول خطورة حقيقة على مرمى فريق جلطة سراي من تسديدة ماريو ليمينا التي تصدى لها ألتاي بايندير حارس مرمى فنربخشه ببراعة وصفقت له الجماهير.

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وبعدها بدقائق كاد تولجا سيرجي تسجيل الهدف الأول لفنربخشه من تسديدة جاءت من أمام منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني ألغى حكم اللقاء هدفًا لجلطة سراي بداعي التسلل بعدها قرر عدم احتساب ركلة جزاء للفريق نفسه بعد العودة لتقنية الفيديو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فنربخشه للنقطة رقم ١١ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي بينما يصل جلطة سراي للنقطة التاسعة في المركز الخامس.