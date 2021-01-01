التصفيات الأوروبية | تعادل فرنسا وفوز البرتغال وبلجيكا وخسارة كرواتيا وهولندا

نتائج الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022

ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم قطر 2022 إستهلت البرتغال مشوارها بفوز على أذربيجان كذلك فعلت بلجيكا التي هزمت منتخب ويلز بثلاثية فيما تعادل منتخب فرنسا إيجابياً أمام أوكرانيا وتعرّضت كرواتيا لهزيمة أمام سلوفينيا.

تعادل إيجابي لفرنسا مع أوكرانيا

فشل منتخب فرنسا من إحراز النقاط الثلاث بعد تعادله الايجابي أمام ضيفه منتخب أوكرانيا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ع لحساب الجولة الافتتاحية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

سجّل لمنتخب فرنسا أنطوان جريزمان فيمنا عادل لأوكرانيا بريسنال كيمبيمبي بالخطأ في شباك فريقه.

ويتساوى كل من فرنسا، فلندا، البوسنا وأوكرانيا بنقطة واحجدة في المجموعةD

فوز البرتغال

ضمن اطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للتصفيات تمكنت البرتغال من اقتناص فوز صعب على أذربيجان بهدف وحيد عن طريق النيران الصديقة بتوقيع ماكسيم ميدفيديف.

الى ذلك فازت صربيا على إيرلندا بثلاثية لهدفين من توقيع دوشان فلاهوفيتش، وثنائية لألكسندر ميتروفيتش.

حالياً تتصدر صربيا المجموعة A تليها البرتغال بانتظار باقي مباريات المجموعة.

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لكن البرتغال انتصرت على أذربيجان بهدف عكسي



فيما تعادل فرنسا مع أوكرانيا 1-1



يوم مخيب للكبار 👎🏻👎🏻 pic.twitter.com/Aqk55Z51Np — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2021

فوز بلجيكا بثلاثية على ويلز

تمكن مُنتخب بلجيكا من افتتاح مشواره في التصفيات بفوزٍ كبير على ضيوفهم مُنتخب ويلز، بنتيجة ثلاثة أهدافٍ لهدف.

سجّل للمنتخب البلجيكي كل من كيفين دي بروين - تورجن هازارد وروميلو لوكاكو، فيما سجّل للمنتخب الويلزي اللاعب هاري ويلسون.

تتصدر تشيكيا المجموعة E تليها بلجيكا بفارق الأهداف

خسارة هولندا أمام تركيا

وفي مفاجأة كبيرة تلقى منتخب هولندا خسارة كبيرة أمام مضيفه التركي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سجل للمنتخب التركي كل من بوراك يلماز (هاتريك) وهاكان كالهاهوجلو فيما سجلأ للطواحين كل من دافي كلاسين ولوك دي يورنج

وبهذه النتيجة تصدر منتخب تركيا المجموعة السابعة مؤقتًا برصيد ثلاث نقاط فيما تذيل المنتخب الهولندي جدول الترتيب برصيد خال من النقاط.

خسارة كرواتيا

تلقى المنتخب الكرواتيا، وصيف كأس العالم، هزيمته الاولى في 9 مباريات خلال المباراة التي جمعته بسلوفينيا 1-0.



سجل هدف الفوز ساندي لوفريتش بعد تسديدة من حافة المنطقة اصطدمت بأحد المدافعين.

وفي المجموعة نفسها H، فازت روسيا على مضيفتها مالطا 3-1، وتعادلت قبرص أمام ضيفتها سلوفاكيا سلبا.

