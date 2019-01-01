التشكيل – زفان بديلاً لعطال في الجزائر ونيجيريا بالقوة الضاربة

التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا والجزائر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن كلاً من جمال بلماضي، وجيرونت روور المديرين الفنين للجزائر ونيجيريا، تشكيل فريقيهما لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه المنتخب الجزائري، أمام نظيره النيجيري في إطار المباراة الثانية لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، على استاد القاهرة، بينما جمعت المباراة الأولى بين تونس والسنغال.

ولم يشهد تشكيل محاربو الصحراء، أي تغييرات باستثناء مشاركة مهدي زفان، بديلاً للمصاب يوسف عطال في مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل الجزائر على النحو التالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - جمال بلعمري - عيسى ماندي - مهدي زفان.

خط الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيجولي - يوسف بلايلي - رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

بينما دفع المدير الفني للمنتخب النيجيري، بالقوة الهجومية الضاربة لفريقه أمام الخضر.

وجاء تشكيل نيجيريا على النحو التالي:

حراسة المرمى: دانيل أكايبي.

خط الدفاع: ويليام إيكونج - كينيث أوميريو – كولينز – أوازيم.

خط الوسط: ويلفريد نيديدي – إيتيبو –إيوبي.

خط الهجوم: أحمد موسى –إيجالو – صامويل شيكويزي.