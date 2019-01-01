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الدوري المصري الممتاز

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الاتحاد

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الزمالك يلاقي الاتحاد السكندري اليوم السبت في الجولة الـ19 في تمام السادسة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب

يسعى نادي الزمالك عند مواجهة الاتحاد اليوم إلى مواصلة الانتصارات، من أجل التربع على صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الزمالك يلاقي الاتحاد السكندري اليوم السبت في الجولة الـ19 في تمام السادسة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك تواجد اللاعب حمدي النقاز لاعب الفريق  بعد غياب أكثر من مباراة بسبب تعرضه للإصابة، ومن المنتظر أيضاً عودة محمود علاء في مباراة اليوم بعد غيابة عن المواجهة الأخيرة بسبب الإيقاف.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كما يلي :

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر السعيد

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