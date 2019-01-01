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التشكيل – أحداد يقود هجوم الزمالك وبركان بالقوة الضاربة

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التشكيل الرسمي لنهائي الكونفدرالية الأفريقية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وشهد تشكيل الزمالك، تواجد خمسة لاعبين أصحاب النزعة الهجومية، وذلك بهدف تسجيل الأهداف والتتويج باللقب.

وضم التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني.

اختيارات المحررين

خط الوسط: طارق حامد، محمد إبراهيم، يوسف أوباما.

الهجوم: إبراهيم حسن، حميد أحداد، محمود كهربا.

وعلي الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني للفريق المغربي، التشكيل الرسمي للمباراة، والذي يقوده كودجو صاحب هدف مباراة الذهاب.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العال المحمدي.

خط الدفاع: عمر النمساوي - محمد عزيز - يوسوفا دايو - إسماعيل مقدم.

خط الوسط: أمين الكاس - بكر الهلالي - العربي الناجي - سمير ويدار..

خط الهجوم: لابا كوجو - حمادة العشير.

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