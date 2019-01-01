التشكيل – أحداد يقود هجوم الزمالك وبركان بالقوة الضاربة

التشكيل الرسمي لنهائي الكونفدرالية الأفريقية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وشهد تشكيل الزمالك، تواجد خمسة لاعبين أصحاب النزعة الهجومية، وذلك بهدف تسجيل الأهداف والتتويج باللقب.

🗒️- تشكيل هجومي من جروس أمام نهضة البركان في إياب نهائي الكونفدرالية.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/IzZF5HwCVC — جول مصر (@goaleg) May 26, 2019

وضم التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد، محمد إبراهيم، يوسف أوباما.

الهجوم: إبراهيم حسن، حميد أحداد، محمود كهربا.

وعلي الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني للفريق المغربي، التشكيل الرسمي للمباراة، والذي يقوده كودجو صاحب هدف مباراة الذهاب.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العال المحمدي.

خط الدفاع: عمر النمساوي - محمد عزيز - يوسوفا دايو - إسماعيل مقدم.

خط الوسط: أمين الكاس - بكر الهلالي - العربي الناجي - سمير ويدار..

خط الهجوم: لابا كوجو - حمادة العشير.