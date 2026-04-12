التشكيلة المتوقعة لفينورد: فان بيرسي يحسم قراره بشأن فالينتي وحاج موسى

يحل فينورد، صاحب المركز الثاني، يوم الأحد ضيفًا على ملاحقه وصاحب المركز الثالث NEC. كثير من الصداع يسبق القمة بالنسبة للمدرب روبن فان بيرسي. تنطلق مباراة NEC - فينورد يوم الأحد عند الساعة 14:30 وتُبث مباشرة على ESPN 1.

أنيل أحمدهودزيتش ولوكشيانو فالينتي وأنيس حاج موسى ليسوا في حالة بدنية تسمح لهم بالبدء في ملعب دي غوفرت، ما يجبر فان بيرسي على اتخاذ قرارات في فينورد.

يحرس القائد تيمون فيلينرويتر مرمى الفريق القادم من روتردام. ويشكّل ماتس دايل، وتسيوشي واتانابي، وتايس كرايييفيلد، وجوردان بوس خط دفاع فينورد في قمة الدوري الهولندي (فريدينلوتيري إيريديفيزي).

توبياس فان دن إلشهاوت، الذي جدّد عقده مؤخرًا في دي كويب، يقف على أعتاب ظهوره الأساسي الأول مع فينورد. ويُكمل ياكوب مودر وأوسامة طرخالين خط الوسط لفريق فان بيرسي. وما زال إن-بيوم هوانغ وسِم ستاين يغيبان بسبب الإصابات.

يعوّض غونسالو بورغيش غياب حاج موسى غير الجاهز، الذي غاب أيضًا الأسبوع الماضي أمام إف سي فولندام. ويبدأ رحيم سترلينغ على الجناح الأيسر، مع هداف الإريديفيزي أياسي أويدا كرأس حربة في نيميخن.

لا يتقدم فينورد على NEC سوى بنقطة واحدة، بينما يحلم NEC بكرة قدم دوري أبطال أوروبا. وفي وقت سابق من هذا الموسم خسر فينورد في مواجهة مثيرة في دي كويب بنتيجة 2-4 أمام خصم الأحد.

التشكيلة المتوقعة لفينورد: فيلينرويتر؛ دايل، واتانابي، كرايييفيلد، بوس؛ طرخالين، مودر، فان دن إلشهاوت؛ بورغيش، أويدا، سترلينغ.