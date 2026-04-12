يحلّ فينورد، صاحب المركز الثاني، يوم الأحد ضيفًا على ملاحقه وصاحب المركز الثالث إن إي سي. الكثير من الصداع في الطريق إلى القمة بالنسبة للمدرب روبن فان بيرسي. تنطلق مباراة إن إي سي - فينورد يوم الأحد عند الساعة 14:30 وتُنقل مباشرة على ESPN 1.

أنيل أحمدهودزيتش، ولوتشيانو فالينتي، وأنيس حاج موسى ليسوا في جاهزية كافية للبدء في دي غوفرْت، ما يجبر فان بيرسي على اتخاذ قرارات في فينورد.

يقف القائد تيمون فيلينرويثَر تحت العارضة لدى الفريق الروتردامي. ويشكل ماتس دايل، وتسويُوشي واتانابي، وتايس كرايييفيلد، وجوردان بوس خط دفاع فينورد في قمة دوري «فرييندِنلوتيراي» إيريديفيزي.

توبَياس فان دن إلشهاوت، الذي جدّد عقده مؤخرًا في دي كويب، على موعد مع أول مشاركة أساسية له مع فينورد. ويُكمل ياكوب مودر وأوسامة ترغالين خط الوسط في فريق فان بيرسي. وما يزال إن-بيوم هوانغ وسِم ستاين يغيبان بسبب الإصابات.

يعوّض غونçالو بورجيس غير الجاهز حاج موسى، الذي غاب أيضًا الأسبوع الماضي أمام إف سي فولندام. ويبدأ رحيم سترلينغ على الجناح الأيسر، مع هداف الإيريديفيزي أياسي أويدا كرأس حربة في نيميخن.

لا يتقدم فينورد على إن إي سي سوى بنقطة واحدة، فيما يحلم إن إي سي بكرة دوري أبطال أوروبا. وفي وقت سابق من هذا الموسم خسر فينورد في مباراة مثيرة في دي كويب بنتيجة 2-4 أمام خصم يوم الأحد.

التشكيلة المتوقعة لفينورد: فيلينرويثَر؛ دايل، واتانابي، كرايييفيلد، بوس؛ ترغالين، مودر، فان دن إلشهاوت؛ بورجيس، أويدا، سترلينغ.