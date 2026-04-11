التشكيلة المتوقعة لفينورد: فان بيرسي يحسم قراره بشأن فالينتي وحاج موسى

يحلّ فينورد، صاحب المركز الثاني، يوم الأحد ضيفًا على ملاحقه وصاحب المركز الثالث نيميجن (NEC). الكثير من الصداع في الطريق إلى القمة بالنسبة للمدرب روبن فان بيرسي. تنطلق مباراة NEC - فينورد يوم الأحد عند الساعة 14:30 وتُنقل مباشرة على ESPN 1.

أنيل أحمدهودزيتش، لوتشيانو فالينتي وأنيس حاج موسى ليسوا جاهزين بما يكفي للبدء في ملعب دي غوفرِت، ما يجبر فان بيرسي على اتخاذ قرارات في فينورد.

يقف القائد تيمون فيلينرويثِر في حراسة مرمى الفريق ротردامي. ويشكّل ماتس دايل، تسويوشي واتانابي، تايس كرايييفيلد وجوردان بوس خط دفاع فينورد في قمة الدوري الهولندي (Vriendenloterij Eredivisie).

توبياس فان دن إلشخاوت، الذي جدّد عقده مؤخرًا في دي كويب، على موعد مع ظهوره الأساسي الأول مع فينورد. ويكمل ياكوب مودر وأوسامة ترغالين خط الوسط في فريق فان بيرسي. ويواصل إن-بيوم هوانغ وسيم ستاين الغياب بسبب الإصابات.

يعوّض غونسالو بورغيس عدم جاهزية حاج موسى، الذي غاب أيضًا الأسبوع الماضي أمام فوليندام. ويبدأ رحيم سترلينغ على الجناح الأيسر، مع هداف الإرديفيزي آياسي أويدا كرأس حربة في نيميخن.

لا يتقدّم فينورد على نيميجن سوى بنقطة واحدة، بينما يحلم نيميجن ببلوغ دوري أبطال أوروبا. وفي وقت سابق من هذا الموسم خسر فينورد مباراة مثيرة في دي كويب بنتيجة 2-4 أمام منافسه يوم الأحد.

التشكيلة المتوقعة لفينورد: فيلينرويثِر؛ دايل، واتانابي، كرايييفيلد، بوس؛ ترغالين، مودر، فان دن إلشخاوت؛ بورغيس، أويدا، سترلينغ.