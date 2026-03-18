التشكيلة المتوقعة لسامبدوريا، لومباردو لا يُجري تغييرات كبيرة: سوليري يتفوق على برونوري، وفي الخلف مكان لفيراري

تخوض سامبدوريا الليلة مباراة حاسمة من أجل البقاء في كارارا، وهي المباراة الأولى من بين آخر ثماني مباريات ستحدد مصير الموسم. وعلى الرغم من التكهنات التي سادت في الأيام الماضية حول احتمال إجراء تغييرات تكتيكية، من المتوقع أن يخرج الفريق بنفس التشكيلة التي واجهت فينيسيا، حيث يميل لومباردو إلى الإبقاء على نظام 3-4-2-1 ومعظم اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الأخيرة. كما كان متوقعاً، تم استدعاء بييريني وكودا، لكن يبدو أن مشاركة كلاهما ستقتصر على دقائق محدودة خلال المباراة.





تتأثر الخيارات أيضًا بالغيابات، حيث لا يزال هندرسون غائبًا وهادزيكادونيك غير متاح، كما أن مشاركته في المباراة القادمة مشكوك فيها، بينما يظل أبيلدغارد تحت المراقبة ويطمح للعودة ضد أفيلينو. في الدفاع، فيراري جاهز ليحل محل الدنماركي، إلى جانب فيتي وبالما المرشح الأوفر حظًا، على الرغم من خضوعه لتدريب منفصل يوم الاثنين، مع ريتشيو كبديل. في خط الوسط، تم تأكيد الثنائي إسبوزيتو-كونتي، مع دي باردو في المقدمة على ديبولي على اليمين وسيكوني على الجانب المقابل.

في الهجوم، لا يزال التنافس مفتوحاً بين سوليري وبرونوري، مع ترجيح كفة الأول للعب منذ الدقيقة الأولى، خاصة في ضوء الوضع التأديبي واحتمال استبدال المهاجم الأكثر استخداماً في الأسابيع الأخيرة. ومن المتوقع أن يلعب شيروبيني وبيجيتش خلف المهاجم، حيث عاد الأخير من معسكر منتخب سلوفينيا، في تشكيلة هجومية لا ينبغي أن تختلف عن تلك التي شوهدت ضد فينيسيا.





التشكيلة المتوقعة لسامبدوريا (3-4-2-1): مارتينيلي؛ فيتي، فيراري، بالما؛ دي باردو، كونتي، إسبوزيتو، تشيكوني؛ بيغيتش، شيروبيني؛ سوليري. المدرب: لومباردو.