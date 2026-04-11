سيزور فريق بي إس في يوم السبت فريق سبارتا روتردام بصفته البطل. وسيُجري المدرب بيتر بوس، اضطرارًا، بعض التغييرات على تشكيلته. تنطلق مباراة سبارتا - بي إس في الساعة 18:45 ويمكن متابعتها مباشرة على ESPN 2.

لن يتمكن بوس في روتردام من الاعتماد على ييردي شوتن، جوي فيرمان، أرماندو أوبيسبو، سيرجينيو ديست، أنس صلاح-الدين، ألاسّان بليا وروبن فان بومل. ليست كارثة كبيرة، إذ إن بي إس في حسم لقب الدوري بالفعل.

يمنح مدرب بي إس في نيك أولاي وقتًا للعب أمام ناديه السابق. وستكون هذه الدقائق الأولى لحارس المرمى في منافسات الدوري. ويشكل كيليان سيلديليا، رايان فلامينغو، ياريك غاسيوروفسكي وماورو جونيور خط دفاع بي إس في في ملعب «هيت كاستيل».

غياب فيرمان وشوتن عن خط وسط آيندهوفن يعني أن خوس تيل سيتراجع خطًا إلى الخلف. بول فانر وإسماعيل صيباري، الذي سجل مرتين أمام إف سي أوتريخت، هما القطعتان الأخريان في خط الوسط الثلاثي للضيوف.

يحصل إسمير بايركتاريفيتش (يمينًا) وكوحايب دريوئش (يسارًا) من بوس على فرصة لإثبات نفسيهما على الأطراف في الخط الأمامي. وبما أن تيل سيبدأ كلاعب وسط، فستكون هناك مشاركة أساسية لريكاردو بيبي كمهاجم صريح.

إذًا تُوّج بي إس في بطلًا لهولندا للمرة السابعة والعشرين، ويمكنه إكمال الموسم بهدوء. يحتل سبارتا المركز الثامن في دوري «فرييندنلوتراي إيريديفيزي» ويقاتل بقوة من أجل مكان في الملحق المؤهل للمشاركة الأوروبية.

التشكيلة المتوقعة لبي إس في: أولاي؛ سيلديليا، فلامينغو، غاسيوروفسكي، ماورو جونيور؛ فانر، صيباري، تيل؛ بايركتاريفيتش، بيبي، دريوئش.