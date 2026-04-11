التشكيلة المتوقعة لأياكس: أوسكار غارسيا يُجري تعديلين على التشكيلة في مركزين

يسعى أياكس لاستعادة اعتباره بعد الهزيمة المهينة 1-2 أمام إف سي تفينتي الأسبوع الماضي. ويجب أن يحدث ذلك يوم السبت في زيارة لمتذيل الترتيب هيراكليس ألميلو. ويُبدي المدرب أوسكار غارسيا قلقًا خاصًا بشأن خط وسط الفريق الأمستردامي. وتنطلق مباراة هيراكليس - أياكس في الساعة 21:00 وتُنقل مباشرة على ESPN 2.

سيغيب دافي كلاسن ويوري ريخير وكيان فيتز-جيم أيضًا أمام هيراكليس. بالإضافة إلى ذلك، فإن المدافع تاكيهيرو تومياسو ليس جاهزًا بما يكفي لبدء المباراة في ألميلو. وأُعلن هذا الأسبوع أن يويري هيركنس لن يكون متاحًا لفترة من الوقت بسبب إصابة في الكاحل.

يتعرض مارتن بايس لانتقادات بانتظام، لكنه سيواصل حماية مرمى أياكس أمام هيراكليس. أنطون غايي (يمينًا) ولوكاس روزا (يسارًا) هما الظهيران، بينما يشكّل يوسيب شوتالو ويوري باس ثنائي قلب الدفاع.

وقّع يورثي موكيو يوم الخميس على عقد جديد مع أياكس ويأمل أن يقرن ذلك بأداء قوي في ألميلو. كما سيعود شون ستور إلى التشكيلة الأساسية، فيما سيحصل أوسكار غلوخ مجددًا على فرصة بسبب كثرة الغيابات في خط الوسط.

يبدأ ستيفن بيرغايس مجددًا في مركزه المعتاد كجناح أيمن، على أن يتولى ميكا غودتس صناعة الخطورة من الجهة اليسرى. ووت فيغهورست، الذي سجل أمام إف سي تفينتي، يقود هجوم أياكس ضد ناديه السابق.

سيكون تحقيق المركز الثاني صعبًا على أياكس، لأن الفارق مع فينورد يبلغ ست نقاط. ويواجه فريق روتردام هذا الأسبوع صاحب المركز الثالث إن إي سي، الذي جمع نقطة واحدة أقل فقط من فينورد.

التشكيلة المتوقعة لأياكس: بايس؛ غايي، شوتالو، باس، روزا؛ ستور، غلوخ، موكيو؛ بيرغايس، فيغهورست، غودتس.