يسعى أياكس إلى استعادة اعتباره بعد الهزيمة المهينة 1-2 أمام إف سي تفينتي الأسبوع الماضي. ويجب أن يحدث ذلك يوم السبت في زيارة لمتذيل الترتيب هيراكليس ألميلو. ويشعر المدرب أوسكار غارسيا بالقلق خصوصًا بشأن خط وسط الفريق من أمستردام. تنطلق مباراة هيراكليس - أياكس عند الساعة 21:00 وستُنقل مباشرة على ESPN 2.

سيغيب دافي كلاسن ويوري ريغير وكيان فيتز-جيم أيضًا أمام هيراكليس. بالإضافة إلى ذلك، فإن المدافع تاكيهيرو تومياسو ليس جاهزًا بما يكفي ليبدأ أساسيًا في ألميلو. كما أن يوري هيركنس لن يكون متاحًا لبعض الوقت بسبب إصابة في الكاحل، بحسب ما أُعلن هذا الأسبوع.

يتعرض مارتن بايس بانتظام لانتقادات، لكنه سيواصل حراسة مرمى أياكس أمام هيراكليس. أنتون غايي (يمينًا) ولوكاس روزا (يسارًا) هما الظهيران، فيما يُشكّل يوسيب سوتالو ويوري باس الثنائي في قلب الدفاع.

وقّع جورثي موكيو يوم الخميس عقدًا جديدًا مع أياكس ويأمل أن يقرن ذلك بأداء قوي في ألميلو. كما يعود شون ستور إلى التشكيلة الأساسية، بينما يحصل أوسكار غلوخ مجددًا على فرصة أيضًا بسبب كثرة الغيابات في خط الوسط.

يبدأ ستيفن بيرغهاوس مجددًا في مركزه المعتاد كجناح أيمن، على أن يتولى ميكا غودتس صناعة الخطورة من الجهة اليسرى. ووت فيغهورست، الذي سجل أمام إف سي تفينتي، يقود هجوم أياكس ضد ناديه السابق.

سيكون حجز المركز الثاني صعبًا على أياكس، لأن الفارق مع فينورد يبلغ ست نقاط. ويلعب الروترداميون هذا الأسبوع ضد صاحب المركز الثالث إن إي سي، الذي جمع نقطة واحدة أقل فقط من فينورد.

التشكيلة المتوقعة لأياكس: بايس؛ غايي، سوتالو، باس، روزا؛ ستور، غلوخ، موكيو؛ بيرغهاوس، فيغهورست، غودتس.