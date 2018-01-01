التشامبيونشيب| عودة درامية جديدة من ليدز.. فوز المحمدي وانتصار حجازي على مرسي

طردان يعصفان بريدينج في مواجهة ميلوول..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

واصل ليدز يونايتد تربعه على صدارة التشامبيونشيب بفوز جديد في الوقت القاتل على بلاكبرن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للمسابقة.

تقدم ويليامز بهدف عكسي لليدز في الدقيقة 33، وتعادل مولجرو في الدقيقة 47 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 90 أعاد اللاعب ذاته تسجيل هدف التقدم، ليقود كيمار روفي عودة مهولة جديدة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 91 و94! اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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بذلك يستمر تربع ليدز على الصدارة بـ51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نورويتش سيتي الذي تعادل اليوم مع نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف لمثلهم، في المباراة التي شهدت بقاء الجزائري عدلان قديورة لاعب الأخير على مقاعد الاحتياط.

على الجانب الآخر فاز وست بروميتش على ويجان بهدفين دون رد، سجلهما جاي رودريجيز في الدقيقتين 8 و69، في المباراة التي شهدت مشاركة الثنائي المصري، أحمد حجازي مدافع وست بروميتش وسام مرسي لاعب وسط ويجان.

أيضاً تعرض ديربي كاونتي الذي يقوده فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي، للخسارة أمام شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليحتل المركز السادس بـ39 نقطة، بفارق نقطتين عن شيفيلد الرابع الذي استغل تلك المباراة للتقدم عليه في الترتيب.

وبمشاركة الظهير المصري أحمد المحمدي، فاز أستون فيلا على سوانزي سيتي بهدف نظيف سجله هوريهان في الدقيقة 65، ليرفع فيلا رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، بينما يبقى سوانزي بـ32 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبمشاركة الجزائري سعيد بن رحمة حتى الدقيقة 70، تعادل برينتفورد مع مضيفه بريستول سيتي بهدف لمثله، ليحتل المركز الثاني عشر بـ32 نقطة.

وفي بقية مباريات الأسبوع، تغلب بولتون على روثرهام 2-1، وهال سيتي على بريستون بنفس النتيجة، فيما سقط ميدلسبره أمام شيفيلد وينسداي 1-0، كما فاز بيرمنجهام على ستوك سيتي 2-0.

وأخيراً فاز ميلوول على ريدينج بهدف نظيف سجله والاس في الدقيقة 8، في المباراة التي شهدت بطاقتين حمراوين لتايلر بلاكت مدافع مانشستر يونايتد السابق في الدقيقة 9، ثم باكونا في الدقيقة 88.