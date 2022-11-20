التسلل يحرم الإكوادور من الهدف الأسرع في تاريخ افتتاحيات كأس العالم

منتخب الإكوادور يسجل هدفًا ثم يُلغى بداعي التسلل

حرمت تقنية حكم الفيديو "VAR" منتخب الإكوادور، من الدخول في تاريخ كأس العالم، بعدما قامت بإلغاء هدفًا في مرمى قطر، في افتتاحية مونديال 2022.

ويواجه المنتخب الإكوادوري نظيره القطري مساء اليوم الأحد، على استاد البيت في الخور، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى بالمونديال.

وتمكن إينير فالنسيا من تسجيل هدفًا لمنتخب الإكوادور بالدقيقة الثالثة من زمن المباراة، وذلك عن طريق رأسية أسكنت شباك العنابي القطري.

ولكن حكم المباراة تراجع عن قرار احتساب الهدف، بعد العودة إلى تقنية الـ"VAR"، حيث تبين وجود حالة تسلل في اللعبة، ليحرم الإكوادور من هدف التقدم وتسجيل الهدف الأسرع في تاريخ افتتاحيات المونديال.

يُذكر أن أسرع هدف في المباريات الافتتاحية بكأس العالم، مُسجل باسم اللاعب البرازيلي سيزار سيمبايو بعد 4 دقائق فقط، خلال مباراة منتخب بلاده أمام أسكتلندا، باللقاء الذي انتهى لصالح السيليساو بهدفين مقابل هدف، في مونديال 1998 الذي أقيم في فرنسا.