يزور PSV يوم السبت فريقَ سبارتا روتردام بصفته بطلًا. وسيُجري المدرب بيتر بوس، اضطرارًا، بعض التغييرات على تشكيلته. تنطلق مباراة سبارتا - PSV عند الساعة 18:45 ويمكن متابعتها مباشرة على ESPN 2.

لن يتمكن بوس في روتردام من الاعتماد على يردي شاوطن، جوي فيرمان، أرماندو أوبيسبو، سيرجينيو ديست، أنس صلاح الدين، ألاسّان بليا وروبن فان بومّل. ولا تُعدّ هذه مشكلة كبيرة، إذ إن PSV قد حسم لقب البطولة بالفعل.

يمنح مدرب PSV نيك أولاي دقائق لعب أمام ناديه السابق. وستكون هذه أول دقائق للحرّاس في منافسات الدوري. ويشكّل كيليان سيلديليا، رايان فلامينغو، ياريك غاسيووروفسكي وماورو جونيور خط دفاع PSV على ملعب «هت كاستيل».

وبغياب فيرمان وشاوطن عن وسط ملعب الفريق القادم من آيندهوفن، يتراجع خوس تيل خطوة إلى الخلف. ويُعدّ بول فانر وإسماعيل صيباري، الذي سجّل مرتين أمام إف سي أوتريخت، العنصرين الآخرين في خط الوسط الثلاثي للضيوف.

يحصل إسمير بايراكترَيفيتش (يمينًا) وكوهيب دريوّش (يسارًا) من بوس على فرصة لإثبات نفسيهما على الأطراف في الخط الأمامي. وبما أن تيل يبدأ كلاعب وسط، فهناك مكان أساسي لريكاردو بيبي كمهاجم صريح.

وهكذا، تُوّج PSV بطلًا لهولندا للمرة السابعة والعشرين ويمكنه إكمال الموسم بهدوء. ويحتل سبارتا المركز الثامن في الدوري الهولندي «فرييندنلوتري» ويقاتل بقوة من أجل مكان في الأدوار الإقصائية المؤهلة للمنافسات الأوروبية.

التشكيلة المتوقعة لـ PSV: أولاي؛ سيلديليا، فلامينغو، غاسيووروفسكي، ماورو جونيور؛ فانر، صيباري، تيل؛ بايراكترَيفيتش، بيبي، دريوّش.