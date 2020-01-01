الترجي يكشف إمكانية إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد

قضية كبيرة في كرة القدم الإفريقية

تحدث رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية في نادي الترجي التونسي عن قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أثيرت مؤخرًا.

وتقوم محكمة التحكيم الرياضي لبعض الحاضرين لنهائي البطولة الذي أحدث ضجة كبيرة في الفترة الماضية بسبب عدم وجود تقنية الفيديو.

وقال التويتي في تصريحات للقناة التاسعة التونسية: "إعادة المباراة هو قرار من بين قرارات المحكمة الذي من الممكن أن يصدر".

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وأضاف: "في حال إلغاء العقوبة الموقعة على نادي الوداد والإقرار بعدم انسحابه، سيترتب عليه إعادة النهائي بين الوداد والترجي".

وتعد إعادة نهائي البطولة بصدد مفاجأة كبيرة خلال الفترة الحالية، وسيعيد اللقب حائرًا مرة أخرى بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن قرار المحكمة الرياضية خلال الفترة المقبلة وحسم مصير اللقب سواء بقاءه مع الترجي أو إمكانية إعادة اللقاء.