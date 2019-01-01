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دوري أبطال أفريقيا

الترجي التونسي يعلن رفضه خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا

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هل ينفذ الترجي قراره؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف وليد العارم عضو هيئة نادي الترجي التونسي، عن أن فريقه لن يلعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا المعادة، أمام الوداد البيضاوي المغربي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، كان قد اتخذ قرارًا بإعادة مباراة الترجي والوداد، بعد الأحداث التي حدثت في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت في رادس.

العارم قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" التونسية: "الترجي متمسك بحقوقه التي تخص مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

عضو هيئة الترجي تابع: "لن نلعب مباراة العودة، لأننا مقتنعون بأن تتويجنا جاء عن جدارة، وكنا متقدمين بهدف دون رد".

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وأردف: "لاعبو الترجي ظهروا بشكل منضبط طوال المباراة، ولم يغادروا الملعب حتى أعلن الحكم نهاية المباراة وتتويج الفريق باللقب".

وكان فريق نادي الوداد قد انسحب من مواجهة الترجي، بسبب تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، وعدم احتساب هدف صحيح للفريق المغربي.

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