تقارير: الاتحاد الإفريقي يتخذ القرار النهائي بشأن الترجي والوداد الخميس

هل يتخذ الاتحاد الإفريقي قرارًا بإعادة المباراة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعلن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن قرارها بشأن مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، غدٍ الخميس.

وأشار موقع "زوم تونيسيا" إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، انتهت من جلستها مع مسؤولي الفريقين بمقر الكاف بالقاهرة.

كما أكدت إذاعة "ميد تونسي" على أن الاجتماع شهد حضور 6 ممثلين للترجي، ومثلهم من نادي الوداد المغربي، على رأسهم سعيد الناصيري رئيس النادي.

وأشارت قناة بي إن سبورتس، إلى أن رايموند راك، رئيس لجنة الانضباط بالكاف، رفض الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، عقب انتهاء الاجتماع.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القرار النهائي حول مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، غدٍ الخميس.

جاء ذلك بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية، بإعادة النظر في مباراة الترجي والوداد من جديد من جانب الاتحاد الإفريقي.