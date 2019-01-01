الترجي: قرار المحكمة الرياضية هو إلغاء إعادة النهائي فقط

الترجي يوضح قرار المحكمة الرياضية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية لنادي الترجي التونسي، عن أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، قررت إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي بشأن إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

التويتي قال خلال تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية: "المحكمة الرياضية نظرت في المطعن الرئيسي للترجي الرياضي التونسي المتعلق بالاعتراض على قرار إعادة المباراة نظرا لأنّ المكتب التنفيذي للكاف والذي اتّخذ هذا القرار غير مختصّ للنظر في مثل هذه المسائل".

رئيس اللجنة القانونية للترجي تابع: "تبين فعلا أن ذلك ليس من اختصاص المكتب بمعنى أنها استجابت لمطلب الترجي".

وأردف: "المحكمة الرياضية ألغت قرار إعادة المباراة وأبقت على القضية مفتوحة في انتظار اتخاذ اللجان المختصة في الكاف لقرارتها التأديبية".

وواصل: "بالتالي فإنّ قرار التاس المعلن عليه اليوم يبقى جزئيا وتحضيريا وستعلن عن حكمها النهائي بعد صدور قرارات الكاف ''.

واختتم رياض التويتي تصريحاته قائلًا: "المحكمة ارتكبت خطأ اتصاليًا ولم يوضّح أنّ إلغاء قرار الكاف باعادة المباراة جزئي وليس نهائيا مما أثار خلطا في المفاهيم وأنه كان عليها إصدار بلاغها التوضيحي تزامنا مع إعلان القرار".

وذلك جاء بعد قرار المحكمة الرياضية، بإلغاء قرار إعادة المباراة، بالإضاافة إلى إلزام الاتحاد الإفريقي، بتتويج الترجي بطلًا للمسابقة في الوقت الحاضر، مع منح لجنة العقوبات التابعة للاتحاد مطلق الحرية في اتخاذ أي قرارات تخص المباراة، بما في ذلك إعادتها من عدمه.