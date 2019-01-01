الانتقالات
كأس آسيا

التربية والتعليم بالإمارات تقلص اليوم الدراسي لمساندة الأبيض أمام قطر بكأس آسيا

التعليقات()
المنتخب الإماراتي سيواجه قطر في نصف نهائي كأس آسيا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قررت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، تقليص وقت الدوام المدرسي للطلبة في الإمارات غدٍ الثلاثاء، وذلك بسبب مباراة المنتخب الإماراتي أمام نظيره القطري في كأس آسيا.

منتخب الإمارات سيواجه نظيره القطري مساء غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي كأس أمم آسيا، من أجل تحديد المتأهل الثاني لنهائي البطولة القارية.

وزارة التربية والتعليم الإماراتية، أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قرار تقليص وقت الدوام المدرسي غدٍ الثلاث، لينتهي قبل موعده الرسمي بساعتين.

اختيارات المحررين

جاء ذلك ليتسنى للطلاب مساندة المنتخب الإماراتي في مباراة قطر، وحضور المباراة التي ستقام على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

كما قامت كليات التقنية العليا في الإمارات، إنهاء دوام طلبتها غدً الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ليتمكنوا من حضور المباراة، وتشجيع الأبيض، على أن يتم تعويض المحاضرات في وقتٍ لاحق.

الموضوع التالي:
توخيل: من الصعب لحاق نيمار بمواجهة مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
رونالدو يستمر في كسر الأرقام القياسية وينفرد برقم تاريخي بالدوري الإيطالي
الموضوع التالي:
الجونة يستعير أكرم توفيق وإسلام جابر من الأهلي
الموضوع التالي:
كل الأبواب أغلقت – بايرن يرفض عرض سان جيرمان لسانشيز
الموضوع التالي:
روبن يعود لتدريبات بايرن ميونيخ
إغلاق