التحقيق مع لاعب إنجلترا السابق بعد اتهامه الملكة إليزابيث بالعنصرية

حذف حسابه واختفى

قام تريفور سينكلير لاعب مانشستر سيتي السابق، بحذف تغريدة يهاجم فيها الملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها عن عمر يناهز 96 سنة.

القصر الملكي البريطاني أعلن أمس، الخميس، عن وفاة الملكة بعد معاناة قصيرة مع المرض، لتنتهي فترة حكمها التي استمرت لمدة 70 سنة.

ومن جانبه قال سينكلير الذي يعمل حاليًا في إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية، إن السود والأقليات لا يجب أن يحزنوا على وفاة الملكة لأنها سمحت بانتشار العنصرية في عصرها.

وقال لاعب سيتي السابق عبر حسابه على تويتر:"العنصرية كانت محظورة في إنجلترا في الستينيات وتم السماح لها بالازدهار في عهدها، فلماذا يجب أن يحزن السود وباقي الأقليات عليها؟".

وحذف صاحب الـ49 سنة التغريدة بعدها سريعًا، بل قام بإزالة حسابه من على موقع تويتر بشكل كامل واختفى تمامًا منذ ذلك الحين.

وقالت شبكة "توك سبورت" إنهم كانوا يحاولون الاتصال بسينكلير بعد هذه الواقعة، لكن المحطة الإذاعية لم تتمكن من الوصول إليه مساء الخميس أو صباح الجمعة، مع التأكيد على فتح التحقيق معه بخصوص الواقعة.

ومن جانبه قال سيمون جوردان المالك السابق لنادي كريستال بالاس وزميل سينكلير في الشبكة:"لست متأكدًا أن هذه فكرة مناسبة، ناهيك عن التغريدة، لقد فقدت البلاد شخصًا مهمًا ويجب أن تكون هناك مشاعر الاحترام هي السائدة وليس محاولات الانقسام".

وتعرض الناقد الرياضي الحالي لحملة هجوم قوية من الجماهير، وسط مطالبات بإقالته بشكل فوري من "توك سبورت" بعد التغريدة المثيرة للجدل.

جدير بالذكر أن سينكلير بدأ مسيرته في بلاكبول، ثم انتقل لكوينز بارك في 1993 ومنه إلى وست هام، ثم لعب لمانشستر سيتي من 2003 إلى 2007 ومنه إلى كارديف سيتي قبل الاعتزال في يوليو 2008.

وبالنسبة للمسيرة الدولية فقد لعب 12 مباراة بقميص المنتخب الإنجليزي الأول، بالإضافة لـ14 مباراة أخرى مع فريق تحت 21 سنة.