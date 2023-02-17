"التجربة الألمانية" الحل الوحيد لنجاح قطر في شراء مانشستر يونايتد!

لوائح الاتحاد الأوروبي تمثل عقبة هائلة

التكهنات مستمرة حول موقف مانشستر يونايتد، واهتمام جهاز قطر للاستثمار بشراء النادي الإنجليزي للاستمرار في توسع بكرة القدم العالمية.

ولكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي سيكون عقبة أمام هذه الفكرة، بسبب الملكية القطرية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، واستحالة الجمع بين العملاقين.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن ملكية الأندية المتعددة تشكل تهديدًا ماديًا لنزاهة الأندية الأوروبية، لذلك الفكرة ستكون مرفوضة بشكل قاطع.

وقال موقع "ManchesterEviningnews" إن ما حدث الفترة الأخيرة بانتشار الملكية المتعددة للأندية الفترة الأخيرة لتدخل في محفظة من المؤسسات الأوروبية والدولية التي تمتلك أندية كرة قدم.

وارتفع عدد الأندية المدرجة في هذه المحفظة من 40 فقط في عام 2012 إلى 100 خلال عام 2018 مع وجود أكثر من 180 ناديًا في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه تنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن ناديين لهما نفس المالك لا يمكنهما اللعب مع بعضهما البعض بأي مسابقة لحماية النزاهة التنافسية من الناحية الرياضية والمالية.

ومع ذلك هناك حالة واحدة يمكن من خلالها لجهاز استثمار قطر شراء مانشستر يونايتد، بتكرار ما حدث في عام 2018 بسماح الاتحاد الأوروبي لشركة "Red Bull" بامتلاك نادي سالزبورج النمساوي ولايبزيج الألماني، بشرط إجراء عدد كبير من التغييرات على الموظفين لضمان عدم وجود أي تعارض،.

وهو ما يعني أن جهاز قطر للاستثمار سيكون بحاجة إلى إثبات أنه كيان منفصل عن معهد قطر للاستثمار، حتى يخرج من مأزق تعدد الملكية.