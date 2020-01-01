التجديد يقترب .. عبدالفتاح عسيري يُلمح بالبقاء في الأهلي

تداول العديد من التقارير بشأن وجود مفاوضات من قبل ناديي الهلال والنصر لضم اللاعب

يبدو أن أزمة تجديد عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري مع النادي الأهلي قد قاربت من النهاية، بعدما ألمح اللاعب إلى إمكانية التجديد.

وتشهد الفترة الحالية حالة جدل كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب المصير الغامض للاعبين، والذي ينتهي عقده مع الأهلي يناير المُقبل.

سبب اللغط حول مصير عسيري يعود إلى تداول العديد من التقارير بشأن وجود مفاوضات من قبل ناديي الهلال والنصر لضم اللاعب، وسط محاولات من إدارة الأهلي لتجديد العقد.

المزيد من الفرق

ونشر "عسيري" عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات" صورة قديمة بقميص النادي الأهلي، مما توقع جماهيره أنه يحسم مصيره واستقراره على التجديد مع فريقه.

وفي منشور آخر، كتب عسيري: "لا تقهر أحداً لتسعد نفسك، ولا تظلم شخصاً لتبرر أخطائك، وحاول دائماً بناء سعادتك بعيداً عن آلام الناس".

وربطت جماهير الأهلي هذا الأمر باقتراب بقاء اللاعب داخل جدران الراقي الفترة المُقبلة، بعد مرحلة طويلة من المفاوضات.

يُذكر أن التقارير أكدت أن إدارة الأهلي قدمت عرضًا مغريًا لعسيري، بجانب مميزات أخرى خارج نطاق العقد مقدمة من قبل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم.

ويسعى سمو الأمير منصور بن مشعل لبقاء اللاعب بالنادي وضمان استمراره داخل أسوار الراقي لعدة سنوات مقبلة.

وأكدت التقارير أن عرض النادي الأهلي المقدم لتجديد عقد اللاعب يصل إلى أربعة ملايين ريال في الموسم الواحد مع المميزات الأخرى المقدمة من قبل المشرف العام على كرة القدم وبإجمالي يصل إلى (12مليون ريال) في ثلاث سنوات.